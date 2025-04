Lanazione.it - Un quartiere in lacrime. Veglia a San Frediano: "L’ho visto e ho capito"

"Il suo colorito mi ha fatto subito pensare al peggio. Era seduto su quella panchina, immobile, rigido.guardato un attimo e hoche qualcosa non andava. Ho chiamato i carabinieri". È una residente di Sanuna delle prime persone ad accorgersi, ieri mattina, che in piazza Tasso c’era un corpo senza vita. Stava passando di lì con il suo cane quando si è imbattuta nel corpo senza vita. "Sono ancora scossa", racconta aprendo le spalle. Il corpo era quello di Marco, uno dei due uomini morti a poche ore di distanza tra mercoledì e giovedì in quella che per tutti, in, è la piazza di casa. L’altro era Ciro. Due volti noti, due presenze quotidiane per chi vive e attraversa ogni giorno questo angolo di Oltrarno. Due persone fragili, seguite dai servizi sociali del Comune: Ciro ospite dell’Albergo Popolare, Marco invece più schivo, abituato a vivere in strada ma sempre monitorato dagli operatori.