Ilgiorno.it - Il biker tra Harley-Davidson e libri: "In moto ci sentiamo degli eroi"

Leggi su Ilgiorno.it

Sei come la mia. Sei proprio come lei. O forse no? Che a scegliere fra le due, un veroavrebbe qualche difficoltà. Figurarsi il sindaco di tutti iitaliani: Lory666, soprannome luciferino di Lorenzo Gioacchini, presidenteHells Angels milanesi e autore di settesul mondo dellee delle giacche di pelle. Che tornano domani all’Idroscalo con il Riding Season:raduno d’inizio stagione, fra chopper e street food. Lorenzo, chi è un? "Una persona come le altre, a cui però piace andare in giro in, di solito una. Ci muoviamo per visitare le altre sedi del club e salutare i fratelli. Settimana scorsa ad esempio mi sono sparato 1.200 km, ero a Rieti per festeggiare i loro 35 anni. E sabato tocca a noi. È l’inizio ufficiale della stagione, in teoria uno dovrebbe tirare fuori lae usare solo quella fino all’autunno".