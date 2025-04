Bergamonews.it - Dalla Carrara 30mila euro per il restauro della Chiesa di San Bernardino. La parrocchia avverte: “Non possiamo farcela da soli”

Bergamo. “L’arte non è un lusso, ma una responsabilità dello spirito. Educare alla bellezza significa educare alla speranza”. Un’idea di cultura consegnata al mondo lo scorso febbraio da Papa Francesco nel testo preparato per il Giubileo degli artisti e del mondocultura. Parole che don Davide Rota Conti, direttore del museo Adriano Bernareggi, ha ripetuto nella mattina di giovedì 10 aprile all’anteprimanuova mostra su Lorenzo Lotto alla.Il general manager di Fondazione AccademiaGianpietro Bonaldi ha annunciato una donazione dialladi Sant’AlessandroCroce in Pignolo: l’obiettivo è “fare la propria parte” nel finanziamento dei lavori alladi San, attualmente chiusa per una lunga ristrutturazione. L’opera forse più preziosa conservata all’interno del luogo sacro troverà ospitalità fino al 31 agosto alla, da settembre sarà invece spostato temporaneamente in quello che sarà il nuovo Museo Diocesano.