Musica teatro e voglia di fare ’Pagine nuove’ in biblioteca

Rimettere laal centro della vita della comunità. E’ questa la finalità del progetto ’Vivi la tua’, cofinanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili attraverso il bando ’Giovani in’ e operativo a Vergato da marzo 2024. Oltre al potenziamento dell’orario di apertura delladi Galleria 1° Maggio, il progetto ha finanziato la creazione di numerosi percorsi dedicati ai giovani in ambito culturale,le, teatrale e comunicativo. Tra radio, scrittura, scacchi, giochi da tavolo, fotografia e tanto altro, lasi è trasformata in luogo di fermento. Un importante momento di restituzione dei percorsi teatrali eli è l’evento in programma domani.è uno spettacolo immersivo e itinerante che trasforma il pubblico in viaggiatori di un percorso onirico e letterario, un’esperienza creata grazie anche al contributo degli utenti della, di cui sono stati raccolti suggerimenti e spunti letterari.