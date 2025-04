Lanazione.it - A canestro contro il bullismo grazie alla Misericordia

Unil. È quello di martedì 15 aprile quando a Livorno si festeggeranno i 25 anni della Nazionale Basket Artisti con una partita che vede ladi Campi coinvolta nell’organizzazione. L’appuntamento è al Palamacchia ed è stato pensato anche per dare un segnale, sia in campo che sulle tribune, a sostegno dell’Osservatorio nazionaleile il disagio giovanile. A sfidare la Basketartisti guidata da Massimo Giletti sarà una formazione denominata All Stardi Campi, a sottolineare appunto l’impegno dell’associazione nell’organizzazione dell’evento, capitanata da Dj Ringo. E l’incasso della serata sarà devoluto a sostegno del progetto solidale ‘Campioni di vita’ e nell’organizzazione di una serie di incontri con le scuole anche in Toscana.