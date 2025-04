Lanazione.it - Cappella Brancacci ai raggi X. Le scoperte del restauro

Non si può parlare di Rinascimento fiorentino senza passare dalla, dove il delicato Masolino, ancora tardogotico, è affiancato da un rigoroso Masaccio che, partendo dalla sintesi volumetrica di Giotto, aggiunge la costruzione prospettica brunelleschiana e la forza plastica della statuaria di Donatello. Tra il 1424 e il 1428 nascono così nellain Santa Maria del Carmine, gli affreschi sulle storie di San Pietro, uno degli esempi più elevati di pittura del Rinascimento, completati qualche anno più tardi da Filippino Lippi. Sulle vicende del ciclo pittorio arriva ora un convegno organizzato dal Cnr Ispc, il Comune di Firenze e la Soprintendenza, per fare il punto sule sul progetto di monitoo, salvaguardia e valorizzaione finanziato da Friends of Florence e Jay Pritzker Foundation.