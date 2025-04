Ilrestodelcarlino.it - La mia vita sul palco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per conoscere meglio una persona può essere interessante notare come chiude una conversazione. Federico Basso – comico, autore e vincitore dell’ultima edizione di Lol – termina questa intervista con un ringraziamento. Alla domanda ’Ha qualcosa da aggiungere?’ risponde che vorrebbe semplicemente ringraziare chi ha creduto e chi continua a sostenere lui e la sua comicità. È gentile Federico Basso, premuroso, e mette se stesso in tutto ciò che fa. "Il personaggio che porto sul, ossia me stesso, coincide molto con il mio atteggiamento nellareale. Normale, tranquillo e poco ansioso", spiega. "Il punto di partenza – continua – è la quotidianità. Quando scrivo, significa che qualcosa mi ha colpito e l’ho segnata sul quaderno degli appunti. Poi quel dato reale lo piego, lo faccio diventare surreale e ridicolo".