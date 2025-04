Ilgiorno.it - L’Isola di Smeraldo rivive con le note degli Irish Puffins

Leggi su Ilgiorno.it

Le sonorità della musica irlandese tradizionale, per immergersi nelle atmosfere deldi, tra nuvole e luce, verdi brughiere e bicchieri tintinnanti in un pub. Ma anche il rock che arriva da quelle terre e l’energia potente e visionaria del rock progressive. E poi pagine di Bach e dei grandi compositori del Barocco, oltre ai braniautori contemporanei per banda e orchestra.per tutti i gusti nel weekend in Brianza. Oggi alle 21 al Polo Culturale di via Giotto ad Albiate la bandsarà protagonista dell’evento “d’Irlanda - Tra musica e racconti“, un viaggio nel folk tradizionale irlandese, dove ogni pezzo narra a suo modo il cuore pulsante di quel. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall’associazione Amici con la Musica. Sempre oggi alle 21 al The Bank di Monza ancora atmosfere irlandesi, seppur di diverso segno, con un “Tributo a The Cranberries“, con la band dei Wild Berries che faràre le canzoni rock di Dolores O’Riordan e compagni.