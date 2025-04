Udinese-Milan dove vederla in TV e streaming | probabili formazioni

Udinese e Milan si sfidano nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A: si gioca al Bluenergy Stadium venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Runjaic e Conceiçao. Leggi su Fanpage.it si sfidano nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A: si gioca al Bluenergy Stadium venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20:45, con diretta TV esu DAZN e Sky. Ledi Runjaic e Conceiçao.

