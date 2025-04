Lanazione.it - La polizia celebra i 173 anni. Furti e rapine, 4mila denunciati. In un anno feriti 125 agenti

Leggi su Lanazione.it

Nell’ultimosono state arrestate 558 persone e denunciate 3.884 per reati predatori (etc), contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre mezza tonnellata di droga è stata sequestrata nelle operazioni di contrasto allo spaccio che himpegnato squadra mobile, volanti e commissariati cittadini. Questi alcuni dati del bilancio dell’attività dellaa Firenze e provincia, diffusi ieri in occasione della Festa per il 173/oversario della fondazione delladi Stato svoltasi nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. In piazza della Signoria allestiti poi stand e messi in mostra anche alcuni mezzi, come un elicottero appartenente al 8° Reparto Volo di Firenze e alcune moto dellastradale. Sempre nel corso dell’ultimogliidentificato oltre un milione di persone nel corso di servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio.