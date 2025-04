Abbiamo fumato era la prima volta che aspiravo Poi mi ha stuprato | il racconto della 14enne di Vercelli

Leggi su Open.online

. Sentivo caldo. Era lache. Mi sono sentita male. Mi girava la testa. Ricordo una panchina. Una vecchia fabbrica. In quel punto del paese non passa mai gente. Stavo male e ho disteso le gambe. Ha iniziato a toccarmi nelle parti intime». Lei è ladiche accusa un uomo di 35 anni di stupro. È una delle quattro ragazzine che dicono di aver subito abusi sotto l’effetto di droghe. Indagato dal 2021, è difeso dall’avvocata Francesca D’Urzo. Nonostante le tre indagini a suo carico non è stato arrestato. Ma andrà a processo a maggio.La poliziaLei, scrive oggi La Stampa, è la ragazzina che la polizia definisce dissoluta e scellerata insieme alle sue amiche. Mentre il pedofilo è impossibile da rintracciare perché non avrebbe un telefonino.