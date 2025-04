Ilgiorno.it - Colpito al volto da una coltellata. Diciannovenne esce dal bar e viene ferito da un rapinatore

SONCINO (Cremona)"Non ho capito che cosa mi ha detto, ma ho capito che cosa voleva quando ha tirato fuori il coltello e mi hain faccia". È la drammatica testimonianza di unche ieri intorno a mezzogiorno è stato affrontato e rapinato da uno sconosciuto in via Padre Zanardi. Il ragazzo era uscito da un bar e si stava recando a casa quando è stato fermato da uno sconosciuto che gli ha chiesto qualcosa in una lingua che non ha compreso. Dopo un attimo di esitazione, lo straniero ha tirato fuori un coltello e hail giovane alprocurandogli una larga ferita, fortunatamente superficiale. Poi gli ha preso il marsupio, dove c’erano qualche decina di euro e il cellulare. Quindi se n’è andato. La vittima ha subito chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i soccorsi con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Crema nonché i carabinieri con una pattuglia di Soncino e una del Radiomobile di Crema.