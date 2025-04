Ilrestodelcarlino.it - Città storiche e turisti, incontro alla Manifattura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dei Marinati di Comacchio, oggi alle 17, si terrà l’intitolato "Lee il turismo di massa", promosso dall’associazione culturale Lainvisibile Aps. Ospite e relatore sarà il giornalista e saggista italiano Marco D’Eramo, assieme al quale si approfondirà il tema del turismo all’interno delle. "Ripartiremo dal suo libro "Il selfie del mondo" (edito da Feltrinelli) per capire meglio noi stessi come viaggiatori e Comacchio,storica che si deve confrontare quotidianamente con un turismo sempre più in crescita – spiegano dall’associazione -. Il respiro della riflessione, come d’abitudine, vogliamo sia ampio e aperto e per questo abbiamo invitato Marco D’Eramo, che da sempre con grande competenza si occupa di turismo". "Il turismo è l’industria più importante di questo secolo, perché muove persone e capitali, impone infrastrutture, sconvolge e ridisegna l’architettura e la topografia delle