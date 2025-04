Ilgiorno.it - Opera, Calcagno candidato sindaco: "Inclusione, solidarietà e legalità"

È Giuseppeildel centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Indipendenti del Centrosinistra del fare. Giuseppe, 52 anni, risiede acon la sua famiglia dal 2010. È un volto nuovo sulla scena politica locale, ma porta con sé un bagaglio di competenze tecniche e una forte motivazione personale. Nella sua prima dichiarazione pubblica daha messo in evidenza le priorità e i valori su cui intende basare la propria azione amministrativa: "Metterò in campo le mie competenze economico-finanziarie e gestionali, insieme alla mia grande passione per la politica in difesa di valori importanti comee trasparenza - sono le parole del-. Mi sono dato - ha proseguito- un obiettivo molto sfidante e importante per: quello di riavvicinare i cittadini alla politica e di convogliare sulla mia lista i voti del centrosinistra progressista e riformista operese".