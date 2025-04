Lanazione.it - La corsa ai soldi del Governo. Dal Mugello alla Piana: la mappa: "Ma gli aiuti non basteranno"

Leggi su Lanazione.it

Un’iniezione di milioni oltre che di speranza. Perché la ripartenza post alluvione è decisamente più salda se poggia le basi suiin arrivo da Roma. Le risorse previste dalcon il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale sono ossigeno soprattutto per i piccoli Comuni, costretti a indebitarsi pur di far partire i lavori di somma urgenza necessari a curare le ferite, profonde, del territorio. Il pacchetto prevede 63 milioni dima comprende due dichiarazioni di stato di emergenza nazionale, non solo quindi l’ondata di maltempo che dal 14 marzo ha investito i territori della Città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Ma come verranno distribuite queste risorse? Proviamo a mettere ordine zona per zona.Il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino parla di "fondi significativi, abbiamo nello Stato un alleato in più, mentre finora tutto ricadeva sulla Regione.