Sottopasso di via San Bernardino, lunedì 14 aprile al via il cantiere: come cambia la viabilità

Bergamo.14prendere il via i lavori stradali suldi via Sanin prossimità del ponte ferroviario utilizzato in largo Tironi – fornice/varco lato ovest per la risoluzione delle interferenze dei sotto-servizi e propedeutici al progetto operativo della Fase 1 inerente il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro.Pertanto per disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e pedonale viene istituito dalle ore 9.00 di142025 e fino alle ore 19 del 31 maggio 2025 , i seguenti provvedimenti viabilistici.In prossimità deldi via San– fornice lato ovest:· chiusura dell’accesso a via Sanin direzione sud/Colognola;· divieto di transito per tutti i veicoli che provengono da largo Tironi e diretti in via San,eccetto i residenti frontisti del civico 4A di largo Tironi;· direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via dei Caniana e da via Carducci e che si immettono in largo Tironi con direzione via San, eccetto residenti del civico 4A di largo Tironi;· transito dei pedoni sul marciapiede lato numeri est (numeri pari) e realizzazione di un attraversamento pedonale di colore giallo.