Risuona ’Bella ciao’ per la partigiana | Gina corri libera con la tua bici

Le parole di ‘Bella, intonata dai presenti, hanno accompagnato ieri mattina l’ultimo viaggio di Virginia Manaresi, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 100 anni. Sono arrivati in tanti, alla camera mortuaria, per dare l’estremo saluto alla. Deportata politica, fondatrice della sezione imolese dell’Unione donne in Italia e a lungo presidente dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) locale, Manaresi è morta a pochi giorni dall’80esimo anniversario dellazione. Aveva raggiunto, pochi mesi fa, il secolo di vita. Staffetta personale di Domenico Rivalta, venne arrestata il 29 novembre 1944. Rinchiusa nella Rocca sforzesca, subì estenuanti interrogatori e maltrattamenti. Venne poi trasferita nel carcere di San Giovanni in Monte (Bologna) dove fu registrata come maschio, errore scoperto solo il 22 dicembre 1944 quando si dispose il suo invio nel campo di concentramento di Bolzano.