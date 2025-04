Ilrestodelcarlino.it - Pozzo Becca, ottant’anni dopo l’eccidio

Domani, in occasione dell’80esimo anniversario deldi, dalle 10 in via Vittorio Veneto si terrà la commemorazione nei pressi del monumento dedicato ai sedici martiri di quella tragedia. Presente la classe 3°A della scuola media Innocenzo da Imola. Nell’ambito del progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, la rock band imolese Perdirvi eseguirà il brano ‘’ e verrà deposta una corona. Interverranno il sindaco Marco Panieri e i rappresentanti delle Anpi e di Medicina e Castel San Pietro. Sarà presente anche una classe della scuola media Simoni di Medicina. Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1945, due giorni prima della liberazione di Imola, le brigate nere e un reparto di SS prelevarono numerosi prigionieri dalle carceri della Rocca e,averli a lungo torturati, li uccisero.