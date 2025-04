Ilrestodelcarlino.it - Italia Nostra si difende:: "Una scelta degli avvocati"

Sul ricorso al Tar il sindaco Massimo Olivetti preferisce non pronunciarsi fino alla sentenza prevista per il 7 maggio, mentre in Regione, la Struttura Commissariale continua a lavorare per farsi trovare pronta in caso di rigetto del ricorso. "Tre anni di lavoro rischiano di andare in fumo, al momento la conseguenza è il blocco di un mese" spiega l’ingegner Stefano Babini, vice commissario. Il ricorso era stato annunciato durante il Consiglio Grande del 5 febbraio scorso, ma il fulmine a ciel sereno è arrivato quando, tra i provvedimenti di cui è richiesto l’annullamento, ne sono inseriti anche alcuni che vanno a bloccare la cassa della struttura commissariale che si ritrova così, impossibilitata a procedere. "Se glihanno fatto questa, evidentemente nella ratio del ricorso era necessaria al fine dell’andamento della delibera esecutiva del rifacimento del ponte Garibaldi – spiega Marco Lion, presidente di, associazione firmataria – Il ricorso? Un atto dovuto nei confronti dei firmatari della petizione: il nostro ricorso al Tar si affianca ad un diniego espresso dalla Soprintendenza, improvvidamente superato dal provvedimento Commissariale e che il ricorso".