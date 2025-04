Quotidiano.net - Quel post di Donald: "Acquistate!". L’ombra di manovre di Borsa illecite

"A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca", diceva Andreotti. E la frase, diventata ormai proverbiale, fotografa benelo che è avvenuto in una manciata di ore a partire dalle 9 e 37 di mercoledì mattina quando, sul suo profilo social,Trump ha scritto un messaggio che era un invito esplicito: "Questo è un ottimo momento per comprare!!!". Tradotto: correte inad acquistare titoli. Tutto bene, se non fosse che dopo pochi minuti è arrivata la notizia della sospensione dei dazi reciproci, che ha fatto letteralmente volare Wall Street con un balzo che, a fine giornata, è arrivato al 9%. Guadagni record che hanno sollevato più di un sospetto sull’ipotesi di insider trading. Fino a ipotizzare che dietro l’altalena di annunci e retromarce sui dazi ci fosse, fin dall’inizio, un grande complotto della finanza, con l’accordo tacito di Trump.