"Investire sui giovani per uscire dalla crisi".

Si è svolta ieri la 17esima edizione del Premio ’Prof. Cirillo Mussini’, in memoria del presidente del Gruppo Concorde scomparso nel 2007, uno dei player di riferimento del settore ceramico. Alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Prof. Carlo Adolfo Porro, sono state consegnate tre borse di studio a laureandi in Ingegneria che si sono particolarmente distinti nel loro percorso accademico: Giacomo Zanella laureando magistrale in Ingegneria Meccanica, Giorgio Previdi laureando magistrale in Ingegneria dei Materiali e Noè Bruni laureando magistrale in Ingegneria Gestionale, tutti impegnati in ricerche di interesse industriale e in grado di migliorare il processo produttivo, l’ambiente e le caratteristiche proprie del materiale ceramico. Un riconoscimento che, come ha evidenziato il presidente del Gruppo Concorde, Luca Mussini, "testimonia la fiducia che il nostro Gruppo ha sempre riposto nei, valorizzandone le potenzialità".