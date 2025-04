Ilgiorno.it - Posto fisso, il tramonto di un mito. Stipendi bassi, stress, uffici vuoti. Lavorare nel pubblico è un ripiego

di Luca Balzarotti

MILANO

L'83,2% dei dipendenti lo considera il primo motivo che ha trasformato il posto fisso nel pubblico dal traguardo a un ripiego. L'esito della ricerca promossa dalla Cisl Funzione Pubblica Lombardia e realizzata da BiblioLavoro - il centro studi regionale del sindacato - trova conferma nel confronto tra stipendi: 133 euro al giorno la media in un'azienda privata a Milano, il 38% in più del dato nazionale, 125 euro nel pubblico, come nel resto d'Italia (ma con spese quotidiane più alte). "La sicurezza contrattuale non basta più a giustificare queste retribuzioni", sottolinea Giovanna Fullin, sociologa del lavoro dell'università Milano-Bicocca.