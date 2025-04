Quotidiano.net - Il tesoro di Hugo Pratt. Il mondo di Corto Maltese marinaio senza tempo

Leggi su Quotidiano.net

A quanto pare,era convinto che un giornose ne sarebbe andato. Non che avesse intenzione di ucciderlo, come hanno fatto tanti altri autori con i loro personaggi più celebri, forse indispettiti dalla prospettiva che sarebbero sopravvissuti ai loro creatori. No,pensava semplicemente che per il suonon ci sarebbe stato più posto in untecnologico e iperveloce come il nostro. Ecco, su questo si sbagliava. Càpita anche ai geni. E lo dimostra l’amore che il grande pubblico, quello che attraversa ogni fascia d’età, ancora oggi prova non solo perma per tutto quel suofatto di avventure e viaggi disegnati. Lo ribadisce una mostra come quella che da oggi fino al 19 ottobre rimarrà allestita al Palazzo delle Papesse, che riporta questo immenso artista a Siena per celebrare i trent’anni della sua scomparsa.