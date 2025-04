Quotidiano.net - Tommy Cash, un Espresso all’Eurovision: "Lì devi mangiarteli"

Cosa vuoi dire a uno che nel video di Winaloto trasforma il suo volto in un inguine femminile, che si presenta vestito da tavolo imbandito alla sfilata parigina del brand Doublet e, dulcis in fundo, espone il suo liquido seminale al Kumu Art Museum di Tallinn? Questo (e molto altro) è Tomas Tammemets, pardon, portacolori dell’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest. Idolo, pure in Italia, della generazione TikTok, ma bestia nera di soggetti un po’ meno inclini all’humour come chi ha chiesto addirittura l’esclusione dalla Sanremo europea per gli "stereotipi sull’Italia e gli italiani" di quellamacchiato che mette in fila spaghetti, mafia, stresso (sì, con la “o” finale) e, naturalmente, caffè. Mr. Tammemets, fra i videoclip in rete dimacchiato ce n’è uno in cui cita palesemente Andy Warhol.