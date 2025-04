Ilgiorno.it - Open Lake Fest. Musica live e street food

Leggi su Ilgiorno.it

Cinque giorni di, spettacoli,e attività per tutte le età animeranno il cuore verde di Paderno Dugnano. Dal 30 aprile al 4 maggio torna l’, ilival organizzato dal Comunale e da Via Audio S.r.l., che apre simbolicamente la stagione dei concerti all’aperto. La maniazione aprirà mercoledì 30 aprile: dalle 21 a mezzanotte è previsto un omaggio a Lucio Battisti con Fabrizio Pollio e Giuseppe Magnelli. Il primo maggio dalle 17 ci saranno le esibizioni delle band locali, che verranno selezionate tramite il contest di Tilane4Youth, e poi dalle 21 a mezzanotte ildi Giorgio Canali & Rossofuoco. Venerdì 2 maggio è in programma la serata "80s Party" con I Parrucconi Party Band Revival e dj set anni ’80. Il 3 maggio fino all’una di notte torna "Amo gli anni ’90: Laa", il grande party con i successi della generazione dei Millennial.