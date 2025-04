Quotidiano.net - Xi Jinping licenzia il generale He Weidong nell'ambito della campagna anticorruzione

Il presidente cinese Xiha epurato ilHe, militare numero due dell'Esercito popolare di liberazione e numero trea catena di comando,suae nel primomento di unin quel ruolo in 60 anni. Lo riporta il Financial Times, secondo cui He, il più giovane dei due vicepresidentiCommissione militare centrale presieduta da Xi come commander-in-chief, è stato rimosso dall'incaricoe ultime settimane, secondo cinque fonti a conoscenza del dossier. Su He, membro del Politburo del Partito comunista cinese, peserebbero gli addebiti per corruzione.