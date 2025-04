Quotidiano.net - La grande Sapienza di Martone. A Cannes l’Italia (non) è “Fuori“

Martini Manca poco più di un mese all’inaugurazione maè in grado di creare l’attesa. Il patron Fremaux elenca i film selezionati come fossero numeri di una lotteria fortunata e la tradizione sta dalla sua. La 78ªedizione del Festival avrà come al solito molte stelle sulle marches e molte – forse troppe – scommesse in sala. Domina il segno più: più pellicole in selezione ufficiale, più paesi rappresentati, più opere prime, e soprattutto più firme femminili, il 37 per cento, con sei presenze in Concorso. A occhio si punta sulle nuove generazioni: si spera sia un rischio calcolato ma non mancano i soliti noti.arriva, come previsto, conil film cheha realizzato dal romanzo L’università di Rebibbia di Goliarda, autrice da sempre valorizzata in Francia, protagonista Valeria Golino che proprio apresentò lo scorso anno L’arte della gioia.