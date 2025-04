Ilgiorno.it - Urbanistica, il primo processo. La nuova contestazione: “trucco“ per aumentare i piani

Leggi su Ilgiorno.it

In una delibera del 2017 lo stesso Comune di Milano aveva stabilito il "divieto di trasferire in altre parti dell’edificio le superfici dei locali seminterrati". Divieto che, invece, sarebbe stato bypassato, per poter costruire in altezza arrivando fino a 82 metri, nel caso della Torre Milano di via Stresa, come emerge da unamemoria depositata dalla Procura di Milano agli atti del, che si aprirà oggi, a carico di imprenditori e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti del Comune come Giovanni Oggioni, finito ai domiciliari il 5 marzo in un altro filone per corruzione, depistaggio e falso. Spunta quindi unadi irregolarità legate a una delle decine di progetti di sviluppo immobiliare (il palazzo è già stato completato ed è attualmente abitato) finiti sotto la lente per presunti abusi edilizi e lottizzazioni abusive.