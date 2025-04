La mostra di opere pittoriche su carta Il viaggio nella memoria di Profeta

Un viaggio nella memoria attraverso opere pittoriche su carta che raccontano paesaggi immersi nella nebbia, il ritorno alla natura, la famiglia, la necessità di un rifugio da un mondo sempre più estraneo. Opere in cui sono gli stessi materiali impiegati, ossia vecchi giornali e libri, a richiamare il passato. È quanto proporrà domani e domenica la mostra dal titolo "La profondità della Pittura - La magia della carta", una personale del pittore milanese Luigi Profeta allestita in uno dei luoghi più suggestivi di Brianza, l'antico Oratorio di Santo Stefano in piazza San Vito a Lentate, un edificio risalente al 1369 completamente affrescato, autentico patrimonio storico e artistico del territorio. L'esposizione, curata dal critico brianzolo Alberto Moioli, direttore editoriale dell'Enciclopedia d'Arte Italiana, verrà inaugurata domani alle 10.

