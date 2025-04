Ilgiorno.it - Il gruppo Vos diventa socio di C.Next Spa

IlVos Botanicals Pharma, specializzato nella produzione di estratti e alimenti nutraceutici, è entrato come nuovoall’interno di C.Spa con una quota del 14,56% dopo aver conferito un capitale di 750mila euro. "Con l’arrivo di Vos Group, la compagine sociale di C.riflette ancora di più la ricchezza e la trasversalità delle competenze che caratterizza il sistema dei poli d’innovazione distribuiti sul territorio nazionale - spiega l’ad Stefano Soliano - Solo un’interpretazione dell’innovazione come elemento strutturale dello scenario economico può restituire un assetto adeguato, per affrontare prospettive di business quanto mai inedite e scarsamente prevedibili. La fiducia di soggetti importanti afferenti ad ambiti diversi, ai quali oggi si aggiunge Vos Group, rafforza la mission di C.