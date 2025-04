L’ottavo capolavoro per celebrare l’estro di Lotto | torna visibile la Pala di San Bernardino

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. La direttrice guida gli ospiti nelle sale del museo. Passeggia tra i capolavori della collezione, il linguaggio del corpo racchiude l’intensità del momento: tiene vicina a sè il maestro fotografo, usa le mani per indicare e narrare. Comunica, racconta arte.Maria Luisa Pacelli, direttrice dell’Accademia Carrara, ha accompagnato i giornalisti giovedì 10 aprile nell’anteprima del nuovo percorso espositivo dedicato alla riscoperta di Lorenzo. L’itinerario, l’atteso esordio della storica dell’arte, si sviluppa all’interno delle sale del museo in tre tappe. Poi si dirada in città e nel territorio fino ad arrivare a Trescore Balneario, esplorando i luoghi simbolo dei 12 anni trascorsi dall’artista a Bergamo.La prima tappa museale è la Sala 10 della collezione, dove si può osservare il corpus lottesco della Carrara: 7 capolavori che tracciano un filo rosso narrativo dai maestri veneziani del pittore (Vivarini e Bellini, ndr) ai modelli contemporanei, come Previtali e Busi detto Cariani.