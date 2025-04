Gqitalia.it - Nicolò Martinenghi mangia almeno 250 grammi di pasta al giorno, me lo ha detto mentre ci allenavamo insieme

Non capita tutti i giorni di allenarsi con un campione olimpico, anzi credo non mi accadrà mai più nella vita di scendere in vasca con, medaglia d’oro nei 100 rana ai Giochi di Parigi 2024 e ora in preparazione per i Mondiali di Singapore che si terranno a luglio. Eppure, la presentazione dei nuovi prodotti Arena, di cuiè testimonial, è stata una splendida occasione per farsi spiegare proprio da lui, e dal suo allenatore Matteo Giunta, il “buono” e il “cattivo” del team, come si nuota. Perché alla fine, sostiene Giunta, «basta entrare in armonia con l’acqua e conoscere la tecnica base per divertirsi nuotando: se uno per tutta la vita si muove male, poi fa fatica nella respirazioine e nei movimenti, e questo non fa certo bene al corpo». Messaggio ricevuto.e Matteo Giunta all'evento Arena TimelessGian Mattia D'Alberto / LaPresse - courtesy ArenaDopo il riscaldamento con gli esercizi di attivazione - rotazioni, flessioni, mossa del gatto - la mattinata vola tra prove di rilassamento a dorso, pull-down subacqueo a rana e una staffetta finale «con lo stile in cui siete più forti».