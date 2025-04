Nuova sede ITS Marche | | Innovazione e formazione

Nuova sede dell’Its Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche, istituto di eccellenza per l’alta formazione tecnica post-diploma. La conferenza di apertura, alla presenza delle istituzioni e dei partner del territorio, è stata seguita da una dimostrazione pratica nei Laboratori 4.0, nati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Azione ’Potenziamento Laboratori degli ITS Academy’. I laboratori saranno integrati nella didattica dei corsi ITS Turismo Cultura e Nuove Tecnologie Marche. "È importante per la città e il territorio – ha detto nel suo saluto il sindaco Spazzafumo – avere una accademia che nel settore cruciale dell’accoglienza turistica e delle nuove tecnologie prepari gli studenti al mondo del lavoro. È un valore aggiunto". Ilrestodelcarlino.it - Nuova sede ITS Marche:: "Innovazione e formazione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it È stata inaugurata, al PalaRiviera di San Benedetto, ladell’Its Cultura Turismo e Nuove Tecnologie, istituto di eccellenza per l’altatecnica post-diploma. La conferenza di apertura, alla presenza delle istituzioni e dei partner del territorio, è stata seguita da una dimostrazione pratica nei Laboratori 4.0, nati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Azione ’Potenziamento Laboratori degli ITS Academy’. I laboratori saranno integrati nella didattica dei corsi ITS Turismo Cultura e Nuove Tecnologie. "È importante per la città e il territorio – ha detto nel suo saluto il sindaco Spazzafumo – avere una accademia che nel settore cruciale dell’accoglienza turistica e delle nuove tecnologie prepari gli studenti al mondo del lavoro. È un valore aggiunto".

Nuova sede ITS Marche:: "Innovazione e formazione". Nuova sede ITS Marche a San Benedetto del Tronto. Fabbrica Digitale, tra business intelligence e cybersecurity. Ad Ascoli Piceno al via nuovo corso ITS Marche Academy. Ascoli, Castelli: "Più fondi per la scuola Cantalamessa”. Ascoli Piceno, da oggi la mostra “Presente Cinese: espressioni nell’arte contemporanea”. Piane di Morro, al via la demolizione della scuola primaria. Ne parlano su altre fonti

Macerata, la nuova sede dell’Its diventa realtà. Ai Salesiani didattica e laboratori 4.0. Marchetti: «Punto di riferimento per l’innovazione» - Taglio del nastro per la nuova sede dell’Its turismo, cultura e nuove tecnologie all’Istituto Salesiano San Giuseppe, un progetto che amplia la rete dell’istituto già presente nelle Marche ... (msn.com)

Its Marche Academy, ad Ascoli corsi 'Fabbrica digitale' - L'Its Marche Academy avvierà a in autunno un nuovo percorso formativo, con sede in Ascoli Piceno: quello di tecnico superiore in ambito digitale dal titolo Fabbrica Digitale, tra Business Intelligence ... (msn.com)

Marche. Inaugurata a Fabriano la nuova sede della Banca degli occhi - Con queste parole il governatore, Gian Mario Spacca, ha salutato ieri l’inaugurazione della nuova sede della Banca degli occhi delle Marche presso l’Ospedale Profili di Fabriano. 24 GEN - Alla ... (quotidianosanita.it)