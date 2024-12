Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 53-66, Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti di 13 ad un quarto dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-0.00 Morgan si butta dentro e cerca un appoggio al tabellone che non va a segno.di 13 al termine del terzo.-0.05 Confermata l’infrazione dei 24 e sistemati il cronometro a 5?.-0.04 Tanta confusione con Shields che rischia di perdere il pallone, LeDay arriva in suo soccorso e serve Gillespie il quale segna allo scadere dei 24. Secondo gli arbitri il tiro non è valido ma ci sarà un instant replay.-0.31 53-66: uno su due per Morganlunetta.-0.31 Dimitrijevic sbaglia la tripla e lancia il contropiede dicon Morgan che punta lo stesso Dimitrijevic il quale commette ilfallo della sua partita.-0.59 53-65: Morgan punta Dimitrijevic e segna nonostante un contatto.-1.22 53-63:muove benissimo il pallone con Shields che serve nell’angolo Ricci, il quale segna la tripla del -10.