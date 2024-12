Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione selvaggia, chi sbaglierà meno prima della 40a con 15 minuti a testa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:45 Questa la partita completa, fino alla fine improvvisa.13:44 SITUAZIONE ATTUALE:conduce il match per 6-5 e a questo punto può gestire, mentredovrà per forza di cose attaccare nelle prossime due.13:42 Il fatto è che dopo 29. bxc6 30. Txc8 tutto quello che succede porta alla Torre in più del Bianco.Dommaraju è per lavolta in vantaggio nel match!13:41 29. Dxc6 IL NERO ABBANDONA SUBITO, NEANCHE ASPETTA.13:40 ATTENZIONE,L’HA PERSA! 28. Dc8 E ADESSO PERDE MATERIALE!13:39GIOCA 27. Cc5!costretto a difendersi, 27. Te7 28. Tdb1 con raddoppio delle Torri.13:38 25. Tb8 26. Cb3 e6, ATTENZIONE: adesso ladisoffre e non poco! Capibile la mossa di Torre,quella di pedone perché adesso entra Cc5 con tanti effetti.