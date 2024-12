Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti in DIRETTA: iniziata la gara, forfait di Tandrevold

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/5 Clamoroso primo giro di SIMON, che con il numero 29 è in testa! Sono comunque tutte li, se la transalpina trova lo aero pesca letteralmente il jolly. Tutto da pesare il suo passo sugli sci però.GIRO 1/5 (1,9km) – Wierer imbottigliata, addirittura 29esima. Ricordiamo che sparerà su piazzola 21, può essere un vantaggio. Servono comunque due zero a terra, forza Dorothea!GIRO 1/5 – Il quesito per la tornata numero uno è il seguente: Elvira Öberg tenterà già di fare il vuoto?LA!17.05 C’è ildi, totalmente fuori condizione in questo mese di dicembre appena cominciato. Speriamo che la seconda classificata della Generale 2023-24 possa riprendersi.17:00 La favorita d’obbligo è Elvira Öberg, che ha evidenziato un passo sugli sci pressoché insostenibile per la concorrenza, nonostante qualche errore di troppo ha ottenuto un 3° e un 2° posto.