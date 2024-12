Dilei.it - Kate Middleton e la confessione a cuore aperto: “Non lo sapevo”

Leggi su Dilei.it

08È tempo di confidenze per, che a causa del cancro è rimasta lontana dalla scena pubblica per troppo tempo. La Principessa del Galles ha rilasciato una rara dichiarazione sulla sua lotta contro la malattia durante il concerto di Natale organizzato all’Abbazia di Westminster, dove la 42enne è apparsa radiosa e sorridente. Felice di essere tornata ai suoi impegni reali dopo mesi complicati e difficili.Le ultime parole disul cancroha rilasciato una dichiarazione sincera sull’ultimo anno che ha dovuto affrontare dopo essersi sottoposta a delle estenuanti cure per il cancro. Lo scorso 6 dicembre la Principessa del Galles è stata protagonista all’Abbazia di Westminster per il tradizionale Concerto di Natale, il suo evento più importante da quando il 9 settembre ha annunciato di aver completato la chemioterapia.