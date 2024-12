Ilrestodelcarlino.it - Il Papa: “Sono vicino ai lavoratori della Beko”

Ascoli, 8 dicembre 2024 - Un messaggio di vicinanza delai dipendenti. "aidi Siena, Fabriano e Ascoli Piceno, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari". Queste le parole pronunciate dal Santo Padre durante l'Angelus a proposito deivertenza, dopo averne ricevuto una delegazione ieri mattina in Vaticano.stati ricevuti in cinque in udienza privata dal Pontefice, in Vaticano. Un'occasione per chiedere aldi pregare affinché venga tutelata la posizione dei tanti dipendenti che, tra un anno, rischiano di restare in mezzo alla strada. A recarsi da Bergoglio il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, il vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto, monsignor Gianpiero Palmieri, un lavoratore dello stabilimentocomunanzese, un dipendentefabbrica di Fabriano e un rappresentantesede senese dell’azienda.