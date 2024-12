Metropolitanmagazine.it - I cinque trend del 2025 previsti da Pinterest: cherry coded e moto boho le più gettonate

Se pensavi che fosse difficile prevedere cosa sarà intra pochi anni,ti smentisce ancora una volta. La piattaforma ha appena pubblicato il suo report annualePredicts, svelando ifashion, beauty e lifestyle che spopoleranno nel. Con un mix di dati su ricerche e interazioni,dimostra di saper leggere il futuro delle mode meglio di chiunque altro. E quest’anno c’è una novità: i fortunati utenti potranno testare iprima che diventino mainstream, grazie aidrops che includeranno esperienze uniche, come gioielli esclusivi o addirittura viaggi.svela idelbeauty e modaTra le prime tendenze a farsi notare c’è il, un mix irresistibile di romanticismo anni ’70 e vibrazioni rock. Immagina maxi dress leggeri in chiffon abbinati a giacche in pelle e stivali daciclista.