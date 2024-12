Ilgiorno.it - Giostre e mercatini, una festa per tutti

Sono molti gli eventi natalizi abbiatensi in programma oggi. Primo tra, l’accensione del grande albero di Natale, prevista alle 17, in piazza Marconi. Per l’occasione, i bambini potranno portare le proprie letterine natalizie da imbucare nella cassetta del presepe allestito dal gruppo Alpini Abbiategrasso e messaggi di auguri da appendere all’albero con l’aiuto di volontari. Alle 17.30 in corso San Pietro si svolgerà l’annuale inaugurazione del Presepe Augusto Rosetta creato e organizzato dalle cittadine Amici del Palio di San Pietro e Contrada del Gallo, la cerimonia sarà presieduta da Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso, Cosima Bizzarro, capitana della Contrada del Gallo e Don Giuseppe Colombo, parroco di San Pietro. Dalle 10 alle 19, nei sotterranei del Castello Visconteo si troveranno le bancarelle di Bianco Natale.