Ilrestodelcarlino.it - Furto a San Giacomo di Guastalla: ladri rubano Bmw dopo aver svaligiato un'abitazione

Ancora iin azione a Sandi. Ignoti l’altra sera si sono introdotti in unadi via don Andreoli, in un popoloso quartiere residenziale, riuscendo ad entrare nelle stanzeforzato una finestra, mentre in casa non c’era nessuno. E’ accaduto nella prima serata, verso le 19-20.rovistato nei cassetti e negli armadi, isono riusciti ad impossessarsi di alcuni oggetti di valore, lasciando a soqquadro le varie stanze. Inoltre, si sono trovati tra le mani le chiavi di un’autovettura Bmw che era in sosta nel cortile interno. Proprio con quelle chiavi gli intrusi hanno avviato il motore della costosa auto, con cui si sono allontanati. Solo al rientro, i proprietari si sono accorti di quanto era successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi accertamenti.