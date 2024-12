Lanazione.it - Foiano sconfitto nettamente dall'Antella: pesante sconfitta a Bagno a Ripoli

(Firenze)nell’anticipo che si è giocato allo stadio I Ponti die ha confermato l’ottima condizione atletica e di forma della compagine fiorentina. Ildi Stefano Argilli (nella foto) è stato molto al di sotto delle attese e la squadra specie nel reparto difensivo ha palesato alcune lacune. Gli amaranto devono reagire con decisione, non può essere quella vista in questa trasferta dove ha subito una. Avvio dei locali alla ricerca del terzo successo consecutivo, e difesa foianese in affanno in almeno un paio di occasioni. La rete del vantaggio dei locali al 38’ minuto con l’ottimo Batistini autore di una bella prova che riusciva a superare il portiere Lombardini. Nella ripresa si attendeva la reazione delapparsa però debole, esponendosi anche agli attacchi dei padroni di casa che raddoppiavano al 61’ con Frezza ben servito.