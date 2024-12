Oasport.it - F1, George Russell: “Una gara finita in calando, onore a Lewis Hamilton”

Leggi su Oasport.it

chiude con un quinto posto il Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Yas Marina il pilota inglese ha vissuto unaa due facce. In zona podio fino al cambio gomme, quindi in difesa nella seconda fase, subendo anche il sorpasso diproprio nel corso dell’ultimo giro.Laha visto il dominio di Lando Norris che ha preceduto Carlos Sainz distante 5.8 secondi e Charles Leclerc a 31.7 che è andato a completare il podio. Quarta posizione pera 36.4 mentre è quinto a 37.5 proprio. Sesto Max Verstappen a 49.8, davanti a Pierre Gasly.Al termine delladi Yas Marina, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “Senza dubbio, unamolto particolare per diversi punti di vista.