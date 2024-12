Calciomercato.it - Domenica da sogno per la famiglia Esposito: invocato il ritorno all’Inter

È stata una giornata daper la. In gol tutti i fratelli: da Sebastiano in Serie A a Francesco Pio con lo SpeziaLadi calcio in Italia ha offerto una storia decisamente particolare, quella dellache sorride praticamente con tutti i suoi componenti.(LaPresse) – Calciomercato.itLa copertina più importante è per la prima doppietta in Serie A di Sebastiano, che vive un momento magico dopo il gol pesante in Coppa Italia, risultando decisivo anche in campionato. L’ex attaccante dell’Inter è in grande crescita, e al netto di un infortunio che lo ha rallentato parzialmente, ha già messo a referto 6 gol e due assist complessivi in stagione tra coppa e campionato.Un piccolo exploit quello del classe 2002 che da giovanissimo bruciò le tappe con la maglia dell’Inter prima di proseguire il suo percorso di maturazione altrove tra estero e Italia.