Diretta F1 Gp Abu Dhabi oggi gara live | contatto Verstappen-Piastri McLaren scivola in fondo

Abu, 8 dicembre 2024 – Tutto in un Gran premio.alle 14 ad Abu, ultima tappa del Mondiale di Formula 1, si decide il titolo costruttori: laè a un passo dal trionfo, ma la Ferrari è pronta a dare battaglia fino alla bandiera a scacchi. La Rossa deve recuperare 21 punti di svantaggio: servirà un’impresa perché Lando Norris e Oscarscattano dalla prima fila e guidano una vettura che sul circuito di Yas Marina sembra imbattibile. Per quanto riguarda la Ferrari, Carlos Sainz, all’ultimacon la monoposto di Maranello, parte in terza posizione mentre Charles Leclerc – dopo la penalizzazione di 10 posti in griglia e l’errore di sabato in qualifica che gli è costato l’eliminazione nel Q2 – cerca la rimonta disperata dall’ultima fila. A tifare Ferrari è arrivato nel paddock di Abuanche Jannik Sinner.