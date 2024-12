Gqitalia.it - Come mettere a tacere il nostro critico interiore

Leggi su Gqitalia.it

Tutti noi abbiamo un. Di per sé non è una cosa negativa. Anzi, quella vocina che ti sprona a finire il lavoro prima dell'orario e di fermarti in palestra sulla strada di ritorno verso casa, non è certo un ostacolo se vuoi impedire alla tua vita di andare fuori controllo.A volte, però, ilsi comporta piùun disturbatore. Probabilmente conosci quello che i professionisti chiamano “self-talk negativo”. Si tratta di un commento, anche se appartiene alla categoria di quelli che sembrano inutilmente duri, giudicanti e critici. Un fenomeno che ha conseguenze reali. «L'autocritica è un ostacolo comune al benessere mentale e queste forme di dialogopossono ostacolarci rafforzando i dubbi e l'ansia», afferma Ronald Hoang, consulente clinico e psicoterapeuta.