Combinata nordica, Vinzenz Geiger trionfa nella compact di Lillehammer davanti a Schmid

La Germania rovina la festa di Jarl Magnus Riiber in quel di. Il norvegese andava a caccia della doppietta sulle nevi di casa dopo il successo di ieriGundersen della Coppa del Mondo di, ma nell’Individualè festa tedesca, con una doppietta in volata.Ad imporsi sulla spaccata finale sugli sci stretti èche trova il successo numero due della stagione. Sconfitto nuovamente Julianche coglie la terza piazza d’onore stagionale (quarto podio per lui).Terzo è il pettorale giallo Riiber: dopo aver trovato nuovamente la miglior misura nel salto, questa volta il padrone di casa è stato raggiunto, in questa prova non troppo favorevole alle sue caratteristiche (distacchi limitati dopo la gara dal trampolino). Allo sprint si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio.