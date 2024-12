361magazine.com - Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni del nuovo appuntamento

SecondoconalHas: leSecondoconalHas, la serie ispirata all’adrenalinica saga cinematografica, in onda in esclusiva assoluta lunedì 9 dicembre in prima serata su Italia 1. Nel mirino di Jacob Pearce (Sean Harris, I Borgia, Mission: Impossible 5 e 6, Spencer), l’operativo Cedric Duval (Michaël Erpelding) e il membro di alto rango della DGSE Beatrice Paquin (Nathalie Richard), che l’uomo ritiene colpevoli dell’che gli ha cambiato la vita per sempre. Zara (Ritu Arya, The Umbrella Academy, Red Notice, Barbie) e Vincent (Tewfik Jallab, Spiral, Oussekine, Pax Massilia) riusciranno a raggiungere i due colleghi, prima di Pearce? Nel frattempo, Vincent si riavvicina a Juliette Levesque (Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi), che intende proteggere i suoi concittadini a qualunque costo.