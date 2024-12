Thesocialpost.it - Aggressione sul regionale Milano-Bologna: capotreno colpito da un passeggero violento

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale ferroviario. Intorno alle 11 di giovedì, sul, ilAndrea Tampieri, 33 anni, è stato brutalmente aggredito da unin stato di alterazione. Alla richiesta di esibire il biglietto, l'uomo ha reagito violentemente, colpendo il ferroviere con un pugno al volto.L'e il caos a bordoSecondo le prime ricostruzioni, ilha prima distrutto il vetro della cabina di guida con un martelletto frangi-vetro, poi ha aggredito ilmentre quest'ultimo si trovava fuori dal convoglio durante una sosta. L'intera scena è stata ripresa da une il video, successivamente pubblicato dalla pagina social Welcome to Favelas, mostra la gravità dell'accaduto.Testimoni riferiscono che il ferroviere è stato colto di sorpresa alle spalle.