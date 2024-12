Movieplayer.it - Wolf Man, dopo il lupo mannaro Leigh Whannell vuole reinventare un altro "mostro interiore"

si prepara a terrorizzare i cinema con il suoMan, ma il regista è già pronto aanche un'altra "creatura mostruosa". Mentre il rebootMan diretto dasi avvicina alla data di uscita del 25 gennaio 2025, l'attesa cresce grazie a rivelazioni intriganti sul futuro del regista., già celebre per il suo lavoro su The Invisible Man e Upgrade, ha espresso il desiderio di dirigere unclassico Universal Monster: una rivisitazione moderna di Dr. Jekyll e Mr. Hyde., tra lupi mannari e Dr. Jekyll e Mr. Hyde Nel nuovo film di, Christopher Abbott interpreta Blake, un uomo comune che si ritrova trasformato in una creatura mostruosaessere stato attaccato da un .